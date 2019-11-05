Как купить квартиру по трейд-ин от ГК «Первый Трест»

Не секрет, что сегодня люди стремятся к комфорту – шикарные придомовые территории, инфраструктура, современные материалы строительства и отделки – все это мы можем предложить в наших жилых комплексах. А специально для тех, кто хочет поменять старое, надоевшее жильё на квартиру мечты в новом комфортабельном комплексе, без стресса и нервотрёпки мы разработали уникальную для рынка Уфы программу trade-in по улучшенной схеме от ГК «Первый Трест». Она существует уже несколько лет иза это время набрала колоссальные обороты и заслужила любовь и признание у клиентов. Основные преимущества программы trade-in от «Первого Треста» - это прозрачность, понятность и честность. О том, как в ней поучаствовать мы сегодня и расскажем.

1 ШАГ – ВЫБРАТЬ НОВУЮ КВАРТИРУ В ОДНОМ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ ГК «ПЕРВЫЙ ТРЕСТ»

Сегодня ГК «Первый Трест» реализует квартиры и коммерческую недвижимость сразу в нескольких жилых комплексах. Это известный ЖК «Уфимский кремль», Клубный исторический квартал «На Успенской»,ЖК «Биосфера» и «Биосфера Высота». Можно выбрать квартиру в любом из них. Наши специалисты помогут подобрать среди разнообразия вариантов: планировку, этаж и даже вид из окна! И, конечно, сориентируют вас по цене.

2 ШАГ - ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

После того как вы определились с выбором новой квартиры следует оставить заявку на выезд оценщика, который установит рыночную стоимость вашей квартиры. Сделать это можно несколькими способами: оставить заявку непосредственно в офисе продаж, через сайт застройщика trade-in.1trest.ru или же позвонив по телефону 8 (347) 222-0-111.

3 ШАГ – ОЦЕНКА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

Специалист по оценке выезжает на объект, оценивает квартиру, после чего вам озвучивается стоимость.Если вы с ней согласны, то заключаете договор на продажу вашей квартиры. Важный момент – услуга по реализации объекта, оказывается совершенно БЕСПЛАТНО*. К тому же ГК «Первый Трест» одна из немногих компаний, кто реализует квартиры по рыночной цене, не занижая их стоимость, то есть без дисконта! В интересах компании продать вашу квартиру в максимально короткий срок и по максимально высокой цене. Ведь чем дороже будет продана ваша старая квартира, тем большую площадь новой вы сможете себе позволить.

4 ШАГ – РЕАЛИЗАЦИЯ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ

Менеджеры ГК «Первый Трест» сами ищут покупателей на вашу жилплощадь,все предпродажные переговоры с покупателями ведутся без необходимости вашего участия. Юристы собирают и подготавливают необходимые для сделки документы. А ипотечный брокер подбирает для вас оптимальные условия ипотеки и занимается её одобрением, если она необходима. Все объекты ГК «Первый Трест» аккредитованы в 21 банке. При услуге trade-in понравившийся вам вариант квартиры бронируется на срок до 28 дней, а это значит, что стоимость на неё фиксируется и вы не окажетесь в ситуации, когда вам придется внезапно и срочно искать дополнительные средства для заключения сделки или брать ипотеку на бОльшую сумму.

5 ШАГ – СДЕЛКА

Сделки по покупке и продаже квартиры совершаются в один день, что позволяет экономить ваше время! По сути, здесь действует принцип «одного окна», вы подписываете все документы, в том числе и ипотечный договор, сидя в уютном офисе ГК «Первый Трест».

Вот так сделав всего 5 простых шагов на встречу своей мечте вы становитесь счастливым обладателем своей идеальной квартиры!

Если вы хотите поменять старую квартиру на новую специалисты ГК «Первый Трест» ждут вас по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. Коммунистическая, 107, ул. Энтузиастов, 20/1, ул. Достоевского, 68 и в мобильном офисе продаж ТЦ «Мега».

Задать все интересующие вас вопросы вы можете по номеру 8 (347) 222-0-111.

* При условии покупки новой квартиры в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест».

Застройщик: АО "ИФЖС". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Застройщик: ООО "БИОСФЕРА". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Застройщик: ООО "БИОСФЕРА-ВЫСОТА". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Застройщик: ООО «Селена». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Застройщик: ООО "ТРЕСТ №7". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф