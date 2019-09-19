Лёгкий старт для вашего бизнеса

Покупка коммерческой недвижимости – значимый этап развития каждой компании. Важно отнестись серьёзно к процессу выбора помещения, отдавая предпочтение удачно расположенным объектам и выгодным условиям сделки.

ГК «Первый Трест» предлагает уникальные финансовые продукты на рынке недвижимости Уфы «Лёгкий старт» и «Рассрочка от ГК «Первый Трест». Это отличная альтернатива постоянной аренде, ведь вы можете приобрести недвижимость на очень выгодных условиях.

«Получая обратную связь от наших клиентов, являющихся представителями бизнеса и понимая их потребности мы разработали два очень интересных инструмента для рынка недвижимости Уфы – «Рассрочка» и «Лёгкий старт», – отмечает Игорь Журавлёв, ведущий специалист по продажам коммерческой недвижимости ГК «Первый Трест. – Бизнесменам, планирующим открытие собственного офиса Компании или развитие торговой сети и открытие новых торговых точек мы предлагаем воспользоваться услугой «Лёгкий старт». В двух словах это возможность купить помещение с отсрочкой основного платежа на два года. 30% Вы платите при заключении договора, остальное – только через два года. Оформляется как договор аренды с правом последующего выкупа.

Плюсы продукта «Лёгкий старт»: Во-первых, не нужно изымать из оборота предприятия значительную сумму. Достаточно оплатить первый взнос в размере 30% от стоимости помещения. Остальное нужно будет внести в течении двух лет с момента заключения договора. То есть у вас есть в среднем два года, чтобы накопить оставшиеся 70%, и спокойно, без лишнего напряжения, стать обладателем объекта недвижимости, который будет приносить стабильный доход.

Во-вторых, у вас есть уникальная возможность оценить эффективность вашего бизнеса в данной локации. То есть договор аренды предполагает возможность освободить арендуемое помещение в случае, если объект чем-то не оправдал ожиданий.

В-третьих, обладая определенным бюджетом вы можете открыть не одну точку как планировали, а две или даже три точки продаж и таким образом охватить несколько районов города.

Стоит заметить, что программа «Лёгкий Старт» работает только для сданных объектов недвижимости, потому что в аренду можно сдать только имеющийся и зарегистрированный объект.

«Второй не менее интересный вариант покупки коммерческой недвижимости – рассрочка с удорожанием на ставку рефинансирования. Эта программа очень гибкая и позволяет менять как размер первоначального взноса, так и срок по желанию клиента. То есть, чем больше первоначальный взнос – тем меньше удорожание и/или – чем меньше срок рассрочки – тем меньше стоимость объекта в целом. Всё зависит от намерений покупателя. Самое главное – первоначальный взнос может быть не менее 30% от стоимости объекта, срок рассрочки – не более 12 месяцев. Как вариант, периодом рассрочки может быть квартал или полугодие», – рассказал Игорь Журавлёв, ведущий специалист по продажам коммерческой недвижимости ГК «Первый Трест».

Все объекты, строящиеся ГК «Первый Трест», обладают удобным местоположением в географическом и историческом центрах города, отличной транспортной доступностью и высоким трафиком потенциальных клиентов. Торговые и офисные помещения в жилых комплексах «Уфимский Кремль», «Биосфера», «Искра» и в клубном историческом квартале «На Успенской», подойдут как для небольших организаций, так и для крупных компаний.

Большой выбор разнообразных планировочных решений и площадей от 53 кв метров до 1300 кв метров позволяют выбрать и оборудовать помещение в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Черновая отделка вкупе с современными конструктивными технологиями позволит применять самые смелые дизайнерские решения. А свободные планировки позволяют работать с функционалом помещений — расширять пространство для бизнеса или планировать систему кабинетов по своему усмотрению.

Возникшие вопросы вы можете задать по телефону 8 (347) 222-0-111.

Купить коммерческую недвижимость вы можете в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78.

ООО «Селена», «ИФЖС», ООО «БИОСФЕРА», ООО «БИОСФЕРА-ВЫСОТА»

Источник: http://www.bashinform.ru/news/1355739-lyegkiy-start-dlya-vashego-biznesa/