Уфимские жилые комплексы второй год подряд становятся одними из лучших в России

Сегодня стали известны итоги онлайн голосования членов жюри самой знаковой премии в области недвижимости Urban Awards 2019. Уже второй год подряд Уфу на премии представляют объекты строящиеся одним из ведущих застройщиков республики ГК «Первый Трест». И уже третий объект этого девелопера получает статус одного из лучших строящихся жилых комплексов страны. В этом году столь высокую оценку получил клубный дом «Соты».

За звание лучших боролись более 130 жилых комплексов из 20 регионов страны. Для того, чтобы выйти в финал номинанты прошли несколько этапов отбора. Более 50 самых опытных и влиятельных профессионалов в сфере недвижимости, проверили участников по таким параметрам как:

• разрешительная документация,

• расположение объекта,

• сроки окончания строительства,

• опыт застройщика,

• этажность,

• количество и размеры квартир,

• аккредитация в банках России,

• архитектурный проект,

• материалы стен и фасадов,

• техническое оснащение,

• парковка,

• безопасность комплекса,

• инфраструктура и многое другое.

За объективностью голосования следили эксперты из фирмы PwC, которая является независимым консультантом премии уже 11 лет.

Максим Гаркуша, оргкомитет Urban Awards: Для участия в нашей премии мы приглашаем только самые интересные проекты страны и клубный дом «Соты» соответствует всем нашим критериям отбора. Кроме интересного имени, яркого дизайна, завораживающих видов на исторический центр города, развитой инфраструктуры и прекрасного месторасположения этот дом имеет ряд технологических преимуществ, которые высоко оценили члены жюри.

Напомним, что ГК «Первый Трест», уже второй год подряд, является единственным застройщиком из Башкирии получившим приглашение к участию в премии. В прошлом году сразу два объекта группы компаний «Первый Трест» - «Биосфера» и «На Успенской» - получили звание одних из лучших строящихся жилых комплексов России по итогам 2018 года.

Тимур Гадеев, генеральный директор строительной компании «Первый Трест»: «Соты» - это уже третий наш жилой комплекс, который получает столь высокую оценку ведущих экспертов рынка недвижимости. До этого звание одних из лучших уже получили «На Успенской» и «Биосфера». Несмотря на то, что все наши жилые комплексы обладают своей уникальной концепцией, есть стандарты, которые мы применяем на всех объектах без исключения: автономные котельные, подземные паркинги и гостевые парковки, магазины, игровые площадки, входы в подъезды на уровне земли, колясочные и велосипедные. В результате наши жильцы получают высокий уровень комфорта проживания. Выход наших жилых комплексов в финал такой престижной премии, как Urban Awards, является подтверждением высокого качества возводимых нами домов.

Об успешности проектов ГК «Первый Трест» говорят не только высокие оценки на конкурсах и премиях среди профессионального сообщества, но и высокий спрос и растущая популярность среди жителей Уфы. В жилых комплексах, построенных группой компаний «Первый Трест», счастливо живут уже более пяти тысяч уфимцев, а столько людей не могут ошибаться.

Справка о компании: ГК «Первый Трест» - это компания федерального масштаба с консолидированным портфелем более 1 000 000 кв. м. Осуществляет высотное жилое, коммерческое и промышленное строительство. Используя передовые технологии и инновационные решения «Первый Трест» ведет застройку на федеральном уровне. На данный момент в активной стадии строительства находятся 7 объектов общей площадью более 240 000 кв.м. 5 из которых будут сданы в этом году. В историческом центре строятся ЖК «Уфимский Кремль» и КИК «На Успенской», в географическом центре ЖК «Биосфера» и ЖК «Биосфера Высота». Все объекты строящиеся ГК «Первый Трест» аккредитованы в 20 крупнейших банках страны. По данным Единого Реестра Застройщика ГК «Первый Трест» занимает одну из лидирующих позиций в регионе по объёму текущего строительства.

Источник