Как списать 450 000 рублей ипотечного кредита?

Теперь многодетные семьи могут списать до 450 000 рублей задолженности по ипотечному кредиту! Постановление правительства о компенсации многодетным семьям вступило в силу 25 сентября 2019 года.

– Все семьи в которых, в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, родился либо родится третий и последующие дети могут обратиться в банк, где обслуживается их ипотечный кредит и подать заявку на государственную поддержку, – рассказал Игорь Моргачёв, руководитель направления по работе с банками ГК «Первый Трест».

Оператором программы является банк ДОМ.РФ и согласно постановлению, участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Обмен информацией между кредиторами и ДОМ.РФ будет осуществляться через единую информационную систему жилищного строительства.

– Под реализацию программы подпадают ипотечные договора заключённые до 1 июля 2023 года. К заявлению о погашении части ипотечного кредита нужно приложить документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, в том числе материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья. После предварительной проверки кредитор направит пакет документов на рассмотрение в ДОМ.РФ и при соответствии заявки условиям программы ДОМ.РФ перечислит деньги на счёт банка, который в свою очередь проведёт частично-досрочное погашение, – отметил Игорь Моргачёв.

Напомним, что ранее требования по выплате компенсации были зафиксированы в соответствующем законе. Совет Федерации одобрил его в июне 2019 года. Согласно закону, средства будут выделяться однократно, в отношении только одного ипотечного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки. Деньги также не могут быть выделены, если дети не являются гражданами РФ или родители лишены родительских прав (или отменено усыновление). Предметом ипотеки может быть жилое помещение, объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС, частный дом), земельный участок для частного дома, либо жилое помещение по долевому строительству.

– Если вы планируете покупку новой квартиры с помощью ипотечного кредитования, наш ипотечный брокер с удовольствием поможет вам собрать пакет необходимых документов и подберёт для вас оптимальные условия по ипотеке, ведь все объекты ГК «Первый Трест» аккредитованы в 21 ведущем банке страны, – добавил Игорь Моргачёв, руководитель направления по работе с банками ГК «Первый Трест».