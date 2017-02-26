Подробно Тема (обновлено: 30.09.2019)

По версии следствия, полковник ФСБ Сергей Михайлов в 2011 году за вознаграждение в $10 млн передал сотрудникам ФБР сведения о методах и способах ведения оперативно-разыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США считают киберпреступником. Для передачи информации полковник ФСБ использовал начальника отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Теперь им грозит провести по 20 лет в колонии строгого режима. Последние новости и все самое важное о крупнейшем шпионском скандале — в теме «Ъ».