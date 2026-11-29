Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+ планирует в первом квартале 2027 года сохранить текущие квоты. Решение принято в условиях перебоев поставок из стран Персидского залива и споров между участниками. Как передает Reuters, изначально ОПЕК+ планировала установить новые квоты на 2027 год и провела первую оценку максимально устойчивого производственного потенциала (MSC). Но Ирак и Казахстан оспорили результаты, посчитав их заниженными.