Семерка ОПЕК+ прекращает ежемесячное утверждение квот на добычу нефти
Семь стран ОПЕК+ не утвердили новые квоты на добычу нефти, следует из заявления альянса по итогам встречи 29 ноября. Действующие значения установлены в начале ноября на декабрь. Квоты для Саудовской Аравии и России — 10,478 млн и 9,949 млн баррелей в сутки (б/с), Ирака — 4,431 млн б/с, Кувейта — 2,676 млн б/с, Казахстана — 1,628 млн б/с, Алжира — 1,007 млн б/с, Омана — 841 тыс. б/с.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+ планирует в первом квартале 2027 года сохранить текущие квоты. Решение принято в условиях перебоев поставок из стран Персидского залива и споров между участниками. Как передает Reuters, изначально ОПЕК+ планировала установить новые квоты на 2027 год и провела первую оценку максимально устойчивого производственного потенциала (MSC). Но Ирак и Казахстан оспорили результаты, посчитав их заниженными.
Как следует из заявления альянса, семь стран ОПЕК+ продолжат консультации и анализ рыночной ситуации в рамках Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC). В JMMC входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Алжир и Венесуэла. До этого семерка ОПЕК+ проводила отдельные встречи для обсуждения квот на добычу на следующий месяц.