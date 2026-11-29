Правительство утвердило размеры повышения платы за ЖКУ в регионах на 2027 год
Распоряжением от 27 ноября правительство утвердило предельные индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги (газо-, электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами) на 2027 год по регионам. О том, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в среднем по России с 1 июля 2027 года вырастет на 11%, сообщалось еще в сентябре, теперь же установлены соответствующие индексы с учетом условий (в том числе природных) по каждому субъекту РФ. Средние по региону значения индекса варьируются от 7,9% и 8,7% в Ивановской и Магаданской областях до 19,7% в Дагестане и 20,5% в Северной Осетии.
Распоряжением также предусматривается предельно допустимые отклонения для отдельных муниципалитетов от этого среднего значения. Здесь диапазон — от 2,1% до 20,4%. Например, в Омской области разброс от средней величины может достигать 18,9%, в Ханты-Мансийском автономном округе — 16,9%, в Республике Коми — 15%. Самое низкое отклонение, 2,1%, установлено, в частности, для Алтайского и Хабаровского краев.
Согласно прогнозу Минэкономики, совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в среднем по РФ после роста в 2027 году на 11% в 2028-м увеличится на 8,6%, в 2029-м — на 7,6%. Необходимость такого повышения увязывается с наращиванием расходов на модернизацию коммунальной инфраструктуры — планируемый объем инвестиций в сектор ЖКХ на 2027 год, по данным ФАС, составит 200 млрд руб.