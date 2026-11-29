Распоряжением от 27 ноября правительство утвердило предельные индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги (газо-, электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами) на 2027 год по регионам. О том, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в среднем по России с 1 июля 2027 года вырастет на 11%, сообщалось еще в сентябре, теперь же установлены соответствующие индексы с учетом условий (в том числе природных) по каждому субъекту РФ. Средние по региону значения индекса варьируются от 7,9% и 8,7% в Ивановской и Магаданской областях до 19,7% в Дагестане и 20,5% в Северной Осетии.