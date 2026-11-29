Как биография Евгения Шварца исследуется в книге Натальи Громовой
Есть несколько версий научно-популярной литературы.
Классическая — это когда автор честно рассказывает читателям, что по вопросу геофизики или истории ку-клукс-клана известно современной науке.
Антиклассическая — это когда автор столь же честно пересказывает то, что ему лично известно из чтения трудов, например, по истории государства Российского.
Стилистика Натальи Громовой, автора популярных историко-литературных бестселлеров, где-то посередине этих двух подходов.
Читать ее интересно, когда она публикует материалы из семейных архивов московских писателей или органов госбезопасности. Тут-то и всплывают новые подробности литературных интриг 1920-х («Узел», 2006) или «Дела Бронникова» (2018), в ходе которого ОГПУ в 1932 году изрядно проредило и без того небогатую среду ленинградских киноведов и синефилов.
Но, положа руку на сердце, биографию неуловимого писателя Михаила Бронникова, чьи рукописи сгинули вместе с ним после серии арестов, по крупицам восстановила Татьяна Позднякова, выдающийся специалист по Ахматовой и Зощенко, числящаяся соавтором «Дела Бронникова». Татьяны Сергеевны не стало в прошлом году, в книге про Шварца она успела завершить, как пишет Громова, лишь три главы.
Интересно, какие? Возможно, самые первые и самые интересные, где будущий автор «Обыкновенного чуда» — бездельный юноша, которому родная мать прочит судьбу неудачника и самоубийцы.
А дальше вступает в действие патетический метод Громовой. Компиляция неизвестных и известных (их большинство) источников сама по себе прекрасна. Но вот интерпретация и сама стилистика связок между цитатами вызывают вопросы.