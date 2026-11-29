Но, положа руку на сердце, биографию неуловимого писателя Михаила Бронникова, чьи рукописи сгинули вместе с ним после серии арестов, по крупицам восстановила Татьяна Позднякова, выдающийся специалист по Ахматовой и Зощенко, числящаяся соавтором «Дела Бронникова». Татьяны Сергеевны не стало в прошлом году, в книге про Шварца она успела завершить, как пишет Громова, лишь три главы.