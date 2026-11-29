Населению снизили границы диапазонов электропотребления по тарифам
Правительство утвердило предложенное ФАС снижение предельных объемов потребления электроэнергии по льготным тарифам для населения. Пороги будут различаться для четырех категорий потребителей в зависимости от типа жилья и способа отопления. По оценке ФАС, в 2027 году изменения затронут около 1% потребителей. Новые правила позволят сдержать рост перекрестного субсидирования на 55,8 млрд руб. в 2027–2028 годах, но общий показатель аналитики оценивают в 540 млрд руб.
Правительство снизило предельные объемы потребления электроэнергии, оплачиваемые населением по минимальному тарифу, следует из опубликованного 28 ноября постановления. Потребители будут разделены на четыре категории со своими диапазонами: многоквартирные дома с электроотоплением и без, газифицированные частные дома и негазифицированные частные дома с электроотоплением.
Для большинства квартир верхняя граница первого, самого дешевого диапазона в 2027 году составит 1,2 тыс. кВт•ч в месяц, а с 2028 года — 300 кВт•ч. В многоквартирных домах с электроотоплением граница первого диапазона — 2,4тыс. кВт•ч в месяц, с 2028 года — 600 кВт•ч. Такие же границы будут действовать для владельцев частных домов с газом. Для частных домов с электроотоплением, без газа и центрального отопления в отопительный сезон будут действовать более высокие пороги — 7 тыс. кВт•ч и 4 тыс. кВт•ч соответственно.
Для многодетных семей будет применяться тариф первого диапазона, а для семей, у которых более 22% зарплаты направляется на оплату услуг ЖКХ, будет действовать субсидия. На Крайнем Севере регуляторы смогут установить повышающий коэффициент 1,3 к объемам потребления жителей, использующих электроотопление в частных домах.
С 2027 года дифференцированные тарифы будут действовать в 79 регионах России. Как говорится в сообщении ФАС, корректировка в 2027 году затронет 1% потребителей: 0,28% жителей многоквартирных домов и 0,8% собственников частных жилых домов.