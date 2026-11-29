Для большинства квартир верхняя граница первого, самого дешевого диапазона в 2027 году составит 1,2 тыс. кВт•ч в месяц, а с 2028 года — 300 кВт•ч. В многоквартирных домах с электроотоплением граница первого диапазона — 2,4тыс. кВт•ч в месяц, с 2028 года — 600 кВт•ч. Такие же границы будут действовать для владельцев частных домов с газом. Для частных домов с электроотоплением, без газа и центрального отопления в отопительный сезон будут действовать более высокие пороги — 7 тыс. кВт•ч и 4 тыс. кВт•ч соответственно.