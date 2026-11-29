Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД 18 июня 2024 года, в его основу легли оперативные материалы Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. В начале июля того же года были задержаны Брязгина, Мокроусов, Янко и Литвин. Их поместили под домашний арест. Предполагаемый организатор махинаций Владимир Луговенко был задержан лишь 6 мая 2025 года. Он по ходатайству следствия был помещен в СИЗО.