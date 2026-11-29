Экс-чиновника Минтранса судят за злоупотребление полномочиями на 700 млн рублей
Басманный райсуд столицы 25 ноября приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Владимира Луговенко, Екатерины Брязгиной, Евгения Литвина, Яны Янко, Сергея Мокроусова, Алексея Василькова, Валерия Мячина, Артема Смирнова и Владимира Швецова. В зависимости от роли в совершении преступлений им инкриминируются злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), организация ограничения конкуренции (ст. 33 и ч. 2 ст. 178 УК РФ) и ограничение конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ).
Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД 18 июня 2024 года, в его основу легли оперативные материалы Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. В начале июля того же года были задержаны Брязгина, Мокроусов, Янко и Литвин. Их поместили под домашний арест. Предполагаемый организатор махинаций Владимир Луговенко был задержан лишь 6 мая 2025 года. Он по ходатайству следствия был помещен в СИЗО.