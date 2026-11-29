Квартальнов прокомментировал упущенное преимущество «Локомотива»
Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов связал поражение от череповецкой «Северстали» с двумя ошибками, которые привели к пропущенным шайбам. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.
«Хорошее начало, хорошо играли, повели в счете. В конце две нелепые ошибки привели к голам. Что тут сказать? Могли довести хотя бы до ничьей. Но что есть, то есть»,— прокомментировал матч Дмитрий Квартальнов.
Тренер также высказался о решении взять запрос на помеху вратарю. По его словам, с учетом предыдущих эпизодов команда считает это решение правильным, однако после него «Локомотив» пропустил в меньшинстве, что повлияло на ход встречи.
«Взяли запрос. По предыдущим всем эпизодам я думаю, что мы все-таки приняли правильное решение. Но в итоге пропустили в меньшинстве, и игра перевернулась. Конечно, такие подарки мы не должны делать сопернику»,— добавил господин Квартальнов.
Следующий матч с «Северсталью» ярославцы проведут дома 4 декабря.