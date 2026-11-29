«Локомотив» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Северстали»
«Локомотив» проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 3:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
К 25-й минуте встречи «Локомотив» вел со счетом 2:0. На 22-й минуте шайбу забросил Андрей Пустовой, на 25-й — Георгий Иванов. Однако во втором периоде хозяева льда отыгрались: на 29-й минуте отличился Иван Подшивалов, а спустя минуту счет сравнял Илья Иванцов.
В начале третьего периода Денис Ян вывел «Северсталь» вперед. На 51-й минуте Даниил Мисюль восстановил равенство, однако за 29 секунд до окончания основного времени Адам Лишка забросил четвертую шайбу череповецкой команды и принес ей победу.
После матча «Локомотив» с 45 очками занимает второе место в Западной конференции. «Северсталь» набрала 40 очков и располагается на третьей строчке.