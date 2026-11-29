К 25-й минуте встречи «Локомотив» вел со счетом 2:0. На 22-й минуте шайбу забросил Андрей Пустовой, на 25-й — Георгий Иванов. Однако во втором периоде хозяева льда отыгрались: на 29-й минуте отличился Иван Подшивалов, а спустя минуту счет сравнял Илья Иванцов.