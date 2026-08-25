Иран изымают из оборота

Министр финансов США Скотт Бессент объявил вечером 24 августа о старте операции «Экономический изгой». Это новая фаза санкционного давления на Иран, которая предполагает введение рестрикций против государств, поддерживающих с ним деловые связи. Однако ни Иран, ни его партнеров новые американские меры, похоже, не напугали. Как заявил Минфин Исламской Республики, у него уже готов двухлетний план противостояния новым санкциям. А МИД КНР предупредил Вашингтон о негативных последствиях избранной им политики.

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Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Детали новой кампании давления на Иран, которую президент Дональд Трамп анонсировал еще 20 августа, Скотт Бессент представил на своей пресс-конференции, объявив, что США приступают к «экономическому наступлению на финансовые связи Ирана по всему миру».

«Последнее прибежище этого режима — это ошибочная позиция государств, которые до сих пор финансируют иранскую угрозу,— сказал господин Бессент.— Иранские пособники закупают и транспортируют иранскую нефть. Они облегчают движение его финансовых средств через обменные пункты и зоны свободной торговли. Они принимают иранские авиарейсы и ведут документацию от его имени. Они закрывают глаза на морские перевозки топлива и транзитные перевозки по суше. И они потворствуют незаконному использованию своих банков, скрывая при этом масштабы своего пособничества».

Другие страны больше не смогут действовать в серой зоне ближневосточного конфликта, подчеркнул Скотт Бессент. «Министерство финансов США составило карту каждого узла, каждого посредника и каждой сети, которые Иран использовал для контрабанды нефти и обхода санкций,— отметил министр.— Действия Министерства финансов и других ведомств будут затягивать петлю (вокруг экономики Ирана.— “Ъ”) и блокировать все потенциальные источники дохода, обеспечивающие Корпус стражей исламской революции и иранский режим. Мы придерживаемся принципа нулевой утечки средств. У режима не будет ни малейшего запаса времени для восстановления своего потенциала по распространению террора».

Новая кампания сосредоточена на усилении вторичных санкций против Ирана.

Если она не окажет воздействия на страны, которые имеют с ним деловые контакты, то Соединенные Штаты готовы перейти к секторальным рестрикциям против этих стран, пообещал господин Бессент.

Эти меры, подчеркнул он, будут направлены против «пяти важнейших для Ирана отраслей, которые он использует в других странах,— это цифровые активы, технологии, золото, авиация и судоходство». Отвечая на вопрос, почему Вашингтону не ввести секторальные меры прямо сейчас, господин Бессент дал понять, что всем странам будет дано время подумать. «Мы считаем, что уместны предупредительный выстрел и объяснения,— пояснил он.— И если люди не захотят соответствовать нашим ожиданиям, то им следует готовиться к тому, что они покинут долларовую систему».

В рамках новой кампании Минфин США немедленно объявил о новых санкциях против 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, включая некоторые компании в Китае.

Кроме того, ведомство приостановило действие многих ранее выданных лицензий, которые позволяли Ирану проводить отдельные трансакции и предоставляли ему доступ к американским культурным и академическим учреждениям. «Никто не будет исключением,— подчеркнул господин Бессент, отвечая на вопрос журналистов о том, распространяется ли новая кампания на Китай, одного из главных покупателей иранской нефти.— Это экономическое удушение этого режима. И никто не должен проверять нашу решимость».

Утром 25 августа Пекин выступил с критикой новых американских мер. «Экономическая война и максимальное давление не способствуют решению проблем, а лишь еще более обостряют противоречия и конфликты, приводят к распространению рисков, нарушают глобальный финансово-экономический порядок, ущемляют законные права и интересы других стран,— заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.— Китай реализует сотрудничество с Ираном неизменно в пределах международных норм, оно не должно подвергаться вмешательству или подрыву. Китайская сторона внимательно следит за всеми событиями и примет все необходимые меры, чтобы защитить свои права и интересы».

Комментируя представленные Скоттом Бессентом санкции, министр финансов Ирана Али Маданизаде предсказал Соединенным Штатам «очередное поражение».

«Они сделали все возможное, чтобы проверить решимость иранского народа и официальных лиц нашей страны, но каждый раз терпели неудачу,— отметил он.— Похоже, они хотели потерпеть еще одно поражение. Мы долго ждали появления этих планов, и правительство было и остается готовым: у него есть двухлетний план по организации подобных мероприятий (в сфере противодействия западным санкциям.— “Ъ”)». В свою очередь, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Сардар Мохеби выступил с заявлением, что новая фаза давления на Иран и его партнеров является доказательством поражения американцев на поле боя.

США делают ставку на то, что проблемы с финансированием выльются в невыплату зарплат государственным служащим в Иране, включая военных и полицейских. И это в представлении Вашингтона должно снизить лояльность части элиты к военному руководству, придерживающемуся жесткой линии и монопольно контролирующему сейчас всю государственную политику. «Даже их (государственных служащих.— “Ъ”) покупательная способность резко падает, и некоторые из них впервые в жизни столкнулись с неопределенностью относительно того, будут ли им вовремя платить зарплаты»,— заявил американский источник Axios.

Неслучайно часть выступления господина Бессента была адресована потенциальным несогласным. «Обращаюсь к рядовым солдатам, поддерживающим этот режим: по мере того как ваши зарплаты все больше сокращаются или якобы просто задерживаются, спросите себя, ведут ваши командиры вашу страну к победе или к краху. И помните, что Берлинская стена пала, когда рядовые солдаты решили не открывать огонь»,— подчеркнул глава Минфина США.

Нил Кербелов