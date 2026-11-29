«Портовый альянс» договорился о перевалке 600 тыс. тонн пшеницы
«Портовый альянс» заключил с «Деметра-холдингом» контракт на перевалку 600 тыс. тонн пшеницы через ММТП, рассказали два источника “Ъ”. В компаниях это не комментируют. О заключении сделки, не называя контрагента, «Портовый альянс» сообщил 27 ноября. В ММТП сообщали, что контракт рассчитан до конца сентября 2027 года и предусматривает гарантированные объемы со стороны грузовладельца.
В октябре «Деметра-холдинг» отправил первый железнодорожный состав с пшеницей, включающий 47 вагонов с 3,4 тыс. тонн, к ММТП. Запуск отгрузок в холдинге назвали значимым шагом в развитии северного направления и диверсификации экспорта. Первый балкер с 29,5 тыс. тонн пшеницы отправлен из ММТП 12 ноября, погрузка на второе судно продолжается, сообщали в порту 27 ноября. Обе партии будут поставлены в Северную Африку.