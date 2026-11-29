«Портовый альянс» заключил с «Деметра-холдингом» контракт на перевалку 600 тыс. тонн пшеницы через ММТП, рассказали два источника “Ъ”. В компаниях это не комментируют. О заключении сделки, не называя контрагента, «Портовый альянс» сообщил 27 ноября. В ММТП сообщали, что контракт рассчитан до конца сентября 2027 года и предусматривает гарантированные объемы со стороны грузовладельца.