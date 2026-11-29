Первый тайм прошел в плотной борьбе. Самый острый эпизод у ворот «Краснодара» случился на 25-й минуте. Защитник ростовчан Виктор Мелехин с правого фланга сделал выверенную передачу в штрафную на форварда Тимура Сулейманова, который пробил с лета, но Станислав Агкацев перевел мяч на угловой. На каждом участке поля было много стыков, единоборств. Главный арбитр Андрей Прокопов за 45 минут показал пять желтых карточек на две команды. На перерыв команды ушли при счете 0:0.