ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом»
Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги поделил очки на выезде с «Ростовом». Игра завершилась со счетом 1:1.
Первый тайм прошел в плотной борьбе. Самый острый эпизод у ворот «Краснодара» случился на 25-й минуте. Защитник ростовчан Виктор Мелехин с правого фланга сделал выверенную передачу в штрафную на форварда Тимура Сулейманова, который пробил с лета, но Станислав Агкацев перевел мяч на угловой. На каждом участке поля было много стыков, единоборств. Главный арбитр Андрей Прокопов за 45 минут показал пять желтых карточек на две команды. На перерыв команды ушли при счете 0:0.
На исходе часа игры хозяева открыли счет после точного удара Олакунле Олусегуна. Ответ «быков» последовал на 71-й минуте. В ворота ростовчан был назначен пенальти, который реализовал Лукас Оласа. В оставшееся время счет на табло так и не изменился. В итоге — ничья 1:1.
После 16 игр подопечные Мурада Мусаева занимают четвертое место с 28 баллами. В следующем туре Российской Премьер-лиги «Краснодар» сыграет на своем поле 6-го декабря против казанского «Рубина». Будущий соперник идет на шестой строчке в турнирной таблице.