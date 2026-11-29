С 09:00 до 17:00 отключения затронут улицы Рашпилевскую, Уральскую, Сормовскую, Дзержинского, Курортную, Запорожскую, Черноморскую, 8 Марта, Агрохимическую, Чайковского, Гомельскую, Шаляпина, Есенина, Адлерскую, Приятную, Багратионовскую, Солнечную, Жарко, Ратной Славы, Якорную, Витебскую, Батумскую, Каспийскую, Чистую, Гулика, Кухаренко, Климова, Заполярную, Темрюкскую, Толбухина, Красных Партизан, Фиалковую, 2-ю Трудовую, Коммунаров, Ленина, Орджоникидзе, Леваневского, Карасунскую, Янковского, Айвазовского, Верхнюю, Нижнюю, Димитрова, а также Темрюкские первый, второй и третий проезды, Артельный второй проезд, Вишневые первый и второй проезды и Нижний тупик.