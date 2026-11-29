Более 80 улиц Краснодара временно останутся без света
Завтра, 30 ноября, в Краснодаре на более чем 80 улицах временно ограничат подачу электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.
С 08:00 до 17:00 света не будет на улицах: Рашпилевской, Ленина, Гаврилова, Бульварной, Российской, Природной, Ржаной, Пшеничной, Крайней, Трактовой, Картинной, Богатырской, Светлой, 1-й Гвардейской, Первомайской, Гагарина, Пригородной, в переулке Кондратенко Николая. Также отключение затронет поселок Знаменский.
С 09:00 до 12:00 электричества не будет на улице 2-й Пятилетки. С 09:00 до 13:00 подачу электроэнергии ограничат на проспектах Кошевого, Индустриальном и Краснодонском, улицах Краснодонской, Рыбачьей и Тахтамукайской.
С 09:00 до 17:00 отключения затронут улицы Рашпилевскую, Уральскую, Сормовскую, Дзержинского, Курортную, Запорожскую, Черноморскую, 8 Марта, Агрохимическую, Чайковского, Гомельскую, Шаляпина, Есенина, Адлерскую, Приятную, Багратионовскую, Солнечную, Жарко, Ратной Славы, Якорную, Витебскую, Батумскую, Каспийскую, Чистую, Гулика, Кухаренко, Климова, Заполярную, Темрюкскую, Толбухина, Красных Партизан, Фиалковую, 2-ю Трудовую, Коммунаров, Ленина, Орджоникидзе, Леваневского, Карасунскую, Янковского, Айвазовского, Верхнюю, Нижнюю, Димитрова, а также Темрюкские первый, второй и третий проезды, Артельный второй проезд, Вишневые первый и второй проезды и Нижний тупик.
С 12:00 до 14:00 электричества не будет на улице Кошевого, Тахтамукайской и Индустриальном проспекте. С 13:00 до 17:00 подачу электроэнергии ограничат на улицах Белорусской, Хабаровской, Новороссийской, Алтайской, Уральской и Симонова. С 14:00 до 16:00 отключение затронет улицы Буденного, Чкалова, Длинную и Сквозной переулок.
Как отмечает ЕДДС Краснодара, отключение затронет не все дома по указанным адресам, а только некоторые из них. Дополнительную информацию жители могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.