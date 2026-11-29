Ярославский боксер одержал первую победу на Кубке президента IBA
Спортсмен из Ярославской области Вячеслав Рогозин одержал победу в первом бою на Кубке президента Международной ассоциации бокса (IBA), проходящем в Стамбуле. Об этом сообщили в федерации бокса России.
Вячеслав Рогозин представляет сборную России на Кубке в весовой категории до 55 кг. 28 ноября он вышел на ринг против боксера из Шри-Ланки Рукмала Прасанна. Во втором раунде после падения соперника в результате действий Рогозина рефери остановил поединок. Победа осталась за ярославцем.
«Первый раунд получился смазанным, потому что необычная тут обстановка: профессиональные бои по любительскому регламенту. Я вышел, немного замешкался, но потом понял, что у меня есть профессиональный опыт. Любительского опыта у меня полно. Во втором раунде вышел, сделал, показал на корпус, перевел на голову — классика бокса, и получилось сделать нокаут»,— рассказал спортсмен после боя.
Следующий бой Вячеслава Рогозина на Кубке пройдет 30 ноября. Настрой у ярославца боевой, об этом он рассказал «Ъ-Ярославль». Это первый в истории розыгрыш Кубка президента IBA. Сейчас проходят предварительные раунды, 1 декабря состоятся четвертьфиналы, 2 декабря — полуфиналы, 4 декабря — финал.
Вячеславу Рогозину 20 лет. Он представляет спортивную школу олимпийского резерва №20. В сентябре 2026 года Вячеслав Рогозин стал чемпионом Европы в весовой категории до 55 кг. В финале турнира в Софии он победил англичанина Абдулрахмана Бертона единогласным решением судей.