«Первый раунд получился смазанным, потому что необычная тут обстановка: профессиональные бои по любительскому регламенту. Я вышел, немного замешкался, но потом понял, что у меня есть профессиональный опыт. Любительского опыта у меня полно. Во втором раунде вышел, сделал, показал на корпус, перевел на голову — классика бокса, и получилось сделать нокаут»,— рассказал спортсмен после боя.