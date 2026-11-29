Расширение географии украинского конфликта после ударов ВСУ по российским судам в международных водах Финского залива и ливийском порту Бенгази вызвало шок у европейских союзников Киева. Впервые после начала СВО предупреждения Украине о недопустимости атак на морях, не согласованных с ее группой поддержки, зазвучали в нескольких европейских столицах. Наибольший скандал разразился в отношениях с Италией: премьер Мелони заявила Зеленскому, что действия Украины ставят под вопрос продолжение помощи ей со стороны Рима. Союзники Киева открыто признают, что конфликт грозит выйти из-под контроля, поскольку теперь Москва получает веский аргумент для ударов по целям в Европе.