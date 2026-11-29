В Европе раскритиковали Украину за удары по российским судам
Расширение географии украинского конфликта после ударов ВСУ по российским судам в международных водах Финского залива и ливийском порту Бенгази вызвало шок у европейских союзников Киева. Впервые после начала СВО предупреждения Украине о недопустимости атак на морях, не согласованных с ее группой поддержки, зазвучали в нескольких европейских столицах. Наибольший скандал разразился в отношениях с Италией: премьер Мелони заявила Зеленскому, что действия Украины ставят под вопрос продолжение помощи ей со стороны Рима. Союзники Киева открыто признают, что конфликт грозит выйти из-под контроля, поскольку теперь Москва получает веский аргумент для ударов по целям в Европе.
Украинские атаки на российские суда, совершенные с интервалом в один день, 21–22 ноября, в Балтийском и Средиземном морях для усиления давления на Россию, неожиданно для Киева возымели противоположный эффект.
Если удары ВСУ вглубь российской территории не только не вызывали критики со стороны европейских союзников Киева, но и получали их одобрение как доказательство способности наносить все больший ущерб Москве, то в случае с инцидентами в международных водах ситуация оказалась принципиально иной.
Выразив крайнее недовольство действиями Киева, его союзники на этот раз четко дали понять: поддержка Украины не означает карт-бланш на абсолютно любые действия. Для спонсоров Украины приемлем только такой ущерб России, который не создаст серьезных проблем безопасности для них самих.