Второе британское гражданство не признали основанием для отвода третейского судьи
Государственный суд РФ отказал белорусскому предприятию в отводе российского арбитра Татьяны Минаевой в споре с израильской строительной компанией, который рассматривает международный коммерческий арбитраж. Суд пришел к выводу, что само наличие у арбитра второго гражданства Великобритании и санкции этой страны против Белоруссии не говорят об отсутствии у него беспристрастности и независимости. Вместе с тем у ряда юристов вызвал опасения вывод суда о том, что эти факторы можно будет оценить еще раз, уже при обращении за исполнением решения арбитров.
Арбитражный суд Москвы опубликовал решение по вопросу об отводе арбитра Татьяны Минаевой. Заявление об отводе подало белорусское КУП «Слуцкводоканал» в рамках спора с израильской Shtang Construction and Engineering Ltd. Спор возник из контракта 2021 года на реконструкцию очистных сооружений и системы канализации Слуцка, заключенного между «Слуцкводоканалом», израильской Shtang Construction and Engineering Ltd. и белорусским «Белкомтехинвестом». В октябре 2025 года Shtang подала иск к «Слуцкводоканалу», следуя оговорке в договоре о разрешении споров сторон в арбитраже ad hoc по правилам ЮНСИТРАЛ с местом разбирательства в Москве.
Компетентным органом по делу стал Дубайский международный арбитражный центр (DIAC). Истец и ответчик выбрали по арбитру, а третьим DIAC в апреле назначил как раз Татьяну Минаеву. Уже в мае ответчик заявил госпоже Минаевой отвод, который сама арбитр и истец не поддержали. Дубайский центр тоже не увидел для этого причин и отклонил ходатайство. Затем белорусское предприятие обратилось за отводом арбитра в госсуд по месту арбитража, а именно — в Арбитражный суд Москвы. Такой механизм предусмотрен законодательством РФ.