Государственный суд РФ отказал белорусскому предприятию в отводе российского арбитра Татьяны Минаевой в споре с израильской строительной компанией, который рассматривает международный коммерческий арбитраж. Суд пришел к выводу, что само наличие у арбитра второго гражданства Великобритании и санкции этой страны против Белоруссии не говорят об отсутствии у него беспристрастности и независимости. Вместе с тем у ряда юристов вызвал опасения вывод суда о том, что эти факторы можно будет оценить еще раз, уже при обращении за исполнением решения арбитров.