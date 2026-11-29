В Ярославле водителя автобуса без прав арестовали на 10 суток
Суд в Ярославле назначил 10 суток административного ареста 55-летнему водителю маршрутного автобуса, который сел за руль после лишения прав. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ярославской области.
Утром 26 ноября инспекторы в ходе скрытого контроля заметили, как водитель автобуса «ГАЗ» объехал затор по обочине. Они остановили автобус и при проверке установили, что управлявший им местный житель ранее был лишен водительских прав.
На мужчину составили протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ. Его отстранили от управления, а автобус отправили на спецстоянку.
Госавтоинспекция проверяет, есть ли признаки административного правонарушения в действиях тех, кто допустил водителя к управлению автобусом.