На трассе М-4 «Дон» между Новороссийском и Геленджиком ограничили движение транспорта
На трассе М-4 «Дон» временно ограничили движение грузового транспорта и автомобилей с высокой парусностью из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.
Ограничения действуют со стороны Геленджика в районе поселка Роза Ветров на участке с 1518-го по 1521-й км, а также со стороны Новороссийска на 1536-м км.
На подъездах дежурят экипажи ДПС. Водителей призвали временно отказаться от поездок в этом направлении.