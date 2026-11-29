В Краснодаре обработали от гололеда 240 участков дорог
В Краснодаре дорожные службы обработали противогололедными материалами 240 участков магистралей, а также дорог первой и второй очереди. Работы ведут в связи с непогодой, сообщает пресс-служба администрации города.
Обработка дорог продолжалась всю ночь. С 07:00 29 ноября специалисты повторно обработали мосты и путепроводы, а также приступили к обработке дорог второй очереди.
К работам дополнительно привлекли комбинированные дорожные машины организаций-застройщиков и автодорожных предприятий, предоставленные министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
Коммунальные службы также обрабатывают тротуары, остановки, подземные и надземные пешеходные переходы, внутриквартальные территории и подходы к социальным объектам. Работы ведутся на 320 улицах и 25 пешеходных переходах. Еще на 160 улицах расчищают остановочные комплексы общественного транспорта. Для хранения противогололедных материалов установили более 2,5 тыс. контейнеров.
По прогнозу синоптиков, снег будет идти 29 и 30 ноября. Администрация Краснодара призвала жителей отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, особенно 30 ноября. Это поможет избежать заторов и не помешает работе коммунальной техники.