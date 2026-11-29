Коммунальные службы также обрабатывают тротуары, остановки, подземные и надземные пешеходные переходы, внутриквартальные территории и подходы к социальным объектам. Работы ведутся на 320 улицах и 25 пешеходных переходах. Еще на 160 улицах расчищают остановочные комплексы общественного транспорта. Для хранения противогололедных материалов установили более 2,5 тыс. контейнеров.