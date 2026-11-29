Для сравнения: в соседней Перми разрыв составляет 15%, Казани — 16%, Уфе — 24%, Кирове — 35%. В целом по стране средняя арендная ставка на такое жилье составляет 33,1 тыс. руб. в новых домах и 26,6 тыс. руб. — в старых. Разрыв снизился за год на 2 п. п. — до 24%.