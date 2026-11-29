Разрыв между ценами на съем однушки в новых и старых домах Ижевска составил 21%
Замедление экономики и рост предложения ведут к снижению расценок на рынке
Цена на аренду однокомнатной квартиры в новых домах Ижевска возрастом до 10 лет на 21% выше, чем в старом жилфонде, — 27,4 против 22,6 тыс. руб. в месяц соответственно. Стоимость указана на ноябрь, сообщают аналитики портала «Циан».
Для сравнения: в соседней Перми разрыв составляет 15%, Казани — 16%, Уфе — 24%, Кирове — 35%. В целом по стране средняя арендная ставка на такое жилье составляет 33,1 тыс. руб. в новых домах и 26,6 тыс. руб. — в старых. Разрыв снизился за год на 2 п. п. — до 24%.
«В большинстве городов расценки на рынке долгосрочной аренды в 2026 году ниже, чем в 2025-м <...> Даже более качественные квартиры вынуждены конкурировать за арендатора, а их собственники — корректировать ставки»,— говорится в исследовании. Среди причин, объясняющих динамику, — замедление экономики, сокращение темпов роста зарплат и большой объем предложения.