На Кубани индекс платы за коммунальные услуги в 2027 году составит 12%
В Краснодарском крае индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в 2027 году установлен на уровне 12%. С 1 июля следующего года предельно допустимое отклонение от него составит 8,6%, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
В Адыгее индекс также составит 12%, предельно допустимое отклонение — 11,8%. В Крыму показатель установлен на уровне 11,9%, отклонение — 2,7%.
В Москве индекс установлен на уровне 13%, в Санкт-Петербурге — 15%. Предельное отклонение в этих городах, а также в Севастополе не предусмотрено.
В целом по регионам показатели варьируются от 7,9% в Ивановской области до 20,5% в Северной Осетии — Алании.