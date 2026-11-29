Над Крымом и другими регионами сбили более 1 тысячи БПЛА
Прошедшей ночью над территориями Республики Крым и других регионов сбили более 1 тыс. беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
1017 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными силами ПВО в ночь на 29 ноября. Беспилотники сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Татарстан и Республики Крым.