«Торпедо» в третий раз в сезоне обыграло «Спартак» в КХЛ
Нижегородский ХК «Торпедо» обыграл «Спартак» с минимальным преимуществом в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Москве завершилась со счетом 0:1. Нижегородцы ни разу в текущем сезоне не уступали «Спартаку», оставив все три прошедшие встречи за собой.
28 ноября активно начали матч хозяева: у вратаря «Торпедо» Дениса Костина хватало работы, но «Спартак» так и не создал понастоящему опасных моментов. К середине первого периода натиск хозяев постепенно стих, соперники стали выглядеть равными.
На 12й минуте «Торпедо» открыло счет: защитник Никита Камалов бросил от синей линии на пятак, где нападающий Матвей Поляков переправил шайбу в пустой угол ворот. Уже вскоре после этого гости получили первое удаление, но хозяева не воспользовались большинством. Первый период по счету остался за «Торпедо».
Вторая двадцатиминутка была богаче на удаления: две минуты у «Спартака» и четыре — у «Торпедо». Игра в неравных составах не привела к забитой шайбе. Опасный момент создали нижегородцы Сероух и Ткачев, когда играли в большинстве, но вратарь красно-белых Артем Загидулин выручил свою команду. Во втором периоде счет не изменился.
В третьем периоде «Спартак» пытался сравнять, но оборона гостей не позволила. Так, хозяева могли забить в результате быстрой контратаки: форвард хозяев Александр Беляев бросал между щитков Костина, но шайба в сетку не зашла. Замена вратаря на шестого полевого в концовке матча не помогла «Спартаку».
После матча наставник «Торпедо» Алексей Исаков отметил игру вратаря Дениса Костина. По его словам, тяжелее всего было в третьем периоде.
«Сам стиль игры уже сводился к тому, что нам нужно было больше обороняться. Но здесь отмечу самоотверженную работу всей команды. Хочется всегда много забивать, но здесь все зависит от определенных обстоятельств», — сказал главный тренер.
В ходе послематчевой пресс-конференции господин Исаков добавил, что темп игры сбивали удаления.
Победа над «Спартаком» позволила «Торпедо» подняться с четвертого на третье место в Западной конференции в турнирной таблице. На счету команды 39 очков. Следующий матч состоится 30 ноября: нижегородцы на выезде сыграют против московского «Динамо».