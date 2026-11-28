Вторая двадцатиминутка была богаче на удаления: две минуты у «Спартака» и четыре — у «Торпедо». Игра в неравных составах не привела к забитой шайбе. Опасный момент создали нижегородцы Сероух и Ткачев, когда играли в большинстве, но вратарь красно-белых Артем Загидулин выручил свою команду. Во втором периоде счет не изменился.