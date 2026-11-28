«Зенит» обыграл ЦСКА в последнем гостевом матче до зимнего перерыва
Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу петербуржцев
Игроки петербургского «Зенита» в 16-м туре российского футбольного чемпионата обыграли в Москве столичный ЦСКА.
Армейцы с первых минут начали активно действовать на половине поля соперника. К 15-й минуте инициативу перехватил «Зенит» и одну из атак завершил голом. После передачи Луиса Энрике мяч в ворота хозяев отправил Александр Соболев.
На этом зенитовцы в первом тайме не остановились. Незадолго до ухода на перерыв Максим Глушенков красиво перекинул вратаря армейцев и под недовольный свист московских болельщиков зажег двойку на табло.
Второй тайм начался с гола Луиса Энрике. В быстрой контратаке Александр Соболев выдал пас одноклубнику из глубины. Тот вошел в штрафную и мощно пробил вратаря.
Один гол армейцы отыграли на 73-й минуте. Данил Круговой точным дальним ударом вернул ЦСКА в игру.
Надежды москвичей хотя бы довести счет до ничейного в начале последней десятиминутки основного времени похоронил зенитовец Глушенков. Он вырвался один на один с голкипером и уверенно вкатил мяч в ворота. Итоговый счет игры — 4:1.
Из минусов для «Зенита» в этом матче — полузащитник петербургской команды Вильмар Барриос получил желтую карточку за срыв перспективной атаки ЦСКА. Он пропустит следующую игру против калининградской «Балтики» в связи с перебором «горчичников».