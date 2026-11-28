Дрозденко высоко оценил уровень цифровизации Ленобласти
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, подводя итоги 2026 года по цифровизации, заявил, что региону удалось превысить плановый показатель уровня цифровой зрелости. Рассчитывали на 67,69%, получилось 76%. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.
Через «Госуслуги» жители Ленобласти подали больше 14 млн заявлений. По этому показателю регион вошел в топ-16 по стране. Подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» теперь есть у 1,6 млн ленинградцев — это 78% населения.
Через чат-бот «Мое здоровье» жители области 409 тысяч раз записались к врачу, а 65 тысяч больничных закрыли вообще без визита в поликлинику.
Цифровой ID вместо паспорта уже принимают в 40 организациях региона — гостиницах, музеях, на транспорте. В 70% МФЦ области по этой технологии доступно больше 140 услуг.
Цифра меняет и работу самой власти. Ленобласть признана лучшей в стране по качеству контрольно-надзорной деятельности. Половина проверок — 52% — теперь проходит дистанционно, бизнесу не нужно отвлекаться на бумажные процедуры. В Региональном координационном центре работают 37 аналитических панелей.
«Мы в реальном времени видим, как идут стройки, реализуются нацпроекты и инвестпрограммы. Никаких приписок»,— заявил Александр Дрозденко.