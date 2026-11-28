Через «Госуслуги» жители Ленобласти подали больше 14 млн заявлений. По этому показателю регион вошел в топ-16 по стране. Подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» теперь есть у 1,6 млн ленинградцев — это 78% населения.