В учреждениях культуры Краснодара подготовят около 600 новогодних мероприятий
В столице Кубани муниципальные учреждения культуры составили новогоднюю программу, в рамках которой для жителей и гостей города устроят спектакли, сказочные представления, концерты и другие мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Всего запланировано около 600 мероприятий. Как рассказала замглавы Краснодара Анна Леонова, праздничная программа рассчитана на детей и взрослых. Дети вместе с родителями могут посетить новогодние спектакли, взрослые — послушать органную музыку, выступления симфонического и духового оркестров.
Подробности о мероприятиях и билетах можно узнать на сайтах городских учреждений культуры.