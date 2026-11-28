Лобовое ДТП на Ропшинском шоссе отправило в больницу троих взрослых и ребенка
В Ломоносовском районе Ленобласти 28 ноября лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. ДТП случилось на Ропшинском шоссе недалеко от деревни Владимировка. Пострадали четверо, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.
В больницу увезли водителя и двух пассажирок из одной машины и мужчину, который управлял вторым автомобилем. В числе госпитализированных оказался ребенок.
Полиция в настоящее время проводит проверку по факту ДТП.