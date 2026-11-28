Гендиректор «Петергофа» Роман Ковриков сравнил музей с живым организмом, которому, как и людям, необходимо меняться и развиваться. ИИ в музее, по его словам, внедряют вдумчиво — там, где он помогает лучше узнать посетителя и предложить ему то, за чем он будет возвращаться.