Музей-заповедник «Петергоф» оптимизирует процессы с помощью ИИ
На конференции AI Journey музей-заповедник «Петергоф» подписал со Сбером соглашение о совместных проектах в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации, а также об обучении сотрудников музея работе с ИИ-технологиями. Внедрять их в «Петергофе» будут поэтапно, а подготовкой специалистов займутся эксперты банка, сообщил 78.ru.
По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрея Белевцева, искусственный интеллект помогает сохранять наследие России и рассказывать историю с помощью современных технологий. Посетителям и сотрудникам музея он даст новые возможности и впечатления.
Гендиректор «Петергофа» Роман Ковриков сравнил музей с живым организмом, которому, как и людям, необходимо меняться и развиваться. ИИ в музее, по его словам, внедряют вдумчиво — там, где он помогает лучше узнать посетителя и предложить ему то, за чем он будет возвращаться.