В замке Гарибальди под Тольятти сняли фильм «Вовка в Тридевятом царстве»
Кинокомпания братьев Андреасян выбрала объект для федерального семейного проекта
В Тольятти прошли съемки сцен нового полнометражного семейного фильма «Вовка в Тридевятом царстве». Производством занимается кинокомпания братьев Андреасян совместно с «Газпром-Медиа Холдинг» и телеканалом ТНТ. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.
Ряд сцен отсняли на территории замка Гарибальди под Тольятти. Впервые туристический объект стал площадкой для федерального кинопроекта.
По словам создателей, готический замок был прописан в сценарии, а подходящих объектов в России всего два, один из которых находится в Самарской области.
«Когда мы приехали в Самарскую область, осмотрели локации, сам замок, то поняли, что это „вау“! Невероятная удача, что мы здесь. Так тепло и душевно нас давно не принимали. Центр кинопроизводства принимает огромное участие в организации, помогает с людьми, техническими специалистами», — рассказал исполнительный продюсер фильма Михаил Погребной.
Сюжет основан на известном мультфильме: ленивый и озорной Вовка попадает в Тридевятое царство, где его ждут встречи с волшебными персонажами и поучительные приключения. Главные роли исполнили юные актеры Константин Каримов и Платон Герасимов, также в фильме снялись Иван Охлобыстин, Дмитрий Колчин, Анна Уколова и Владислав Ветров.