«Когда мы приехали в Самарскую область, осмотрели локации, сам замок, то поняли, что это „вау“! Невероятная удача, что мы здесь. Так тепло и душевно нас давно не принимали. Центр кинопроизводства принимает огромное участие в организации, помогает с людьми, техническими специалистами», — рассказал исполнительный продюсер фильма Михаил Погребной.