Учеников петербургской школы перевели на дистант из-за вспышки инфекций
Школа № 250 в Кировском районе Петербурга закрыта на карантин. Решение принято после выявления случаев ОРВИ, гриппа и острой кишечной инфекции, сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.
Порог заболеваемости ОРВИ в школе превысил 20%. Очные занятия отменили. Школьников перевели на дистанционное обучение.
Специалисты в настоящее время проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. В школьных помещениях провели дезинфекцию. О сроках возобновления очных занятий в Роспотребнадзоре не сообщили.