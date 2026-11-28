Бельский указал на роль легионеров в прогрессе молодых игроков «Зенита»
Российский футбол может потерять в красоте и результативности из-за ужесточения лимита на легионеров, заявил спикер Законодательного собрания, президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский.
Перед матчем между «Зенитом» и ЦСКА, который состоится 28 ноября в Москве, спикер парламента заявил в «Максе», что жесткие ограничения вряд ли сделают футбол лучше. Господин Бельский считает, что молодые игроки петербургской команды Амир Мусаев и Даниил Кондаков прогрессируют в том числе и потому, что работают рядом с такими футболистами, как Вендел и Луис Энрике.
«Если футбол будет непривлекательным и у нас уедут футболисты, которые помогают сейчас достигать результата тем же главным клубам, которые находятся в верхней части таблицы, мне кажется, наш футбол потеряет»,— заявил Александр Бельский.
В ближайшем будущем в России планируют ужесточить лимит на легионеров до пяти игроков на поле и 10 в заявке на матч.