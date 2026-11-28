Перед матчем между «Зенитом» и ЦСКА, который состоится 28 ноября в Москве, спикер парламента заявил в «Максе», что жесткие ограничения вряд ли сделают футбол лучше. Господин Бельский считает, что молодые игроки петербургской команды Амир Мусаев и Даниил Кондаков прогрессируют в том числе и потому, что работают рядом с такими футболистами, как Вендел и Луис Энрике.