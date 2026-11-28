Кроме того, нейросети помогают автоматизировать эксплуатацию этих уязвимостей. Все больше моделей становятся доступными широкой публике: их можно скачать, изменить и обучить выполнять вредоносные задачи. Поэтому инструменты для проведения хакерских атак становятся все доступнее. Ими могут пользоваться даже люди, у которых нет специальных навыков взлома».