Хакеры нашли брешь в облаках
Как обнажилась уязвимость американской цифровой инфраструктуры
Киберпреступники взломали главное облако Военно-воздушных сил США — об этом узнало Reuters. Речь идет о единой ИТ-платформе Пентагона Cloud One, которая обеспечивает работу десятков приложений для кадрового учета, расчета выплат, снабжения и обслуживания техники.
Кроме того, как отмечает агентство, платформа в реальном времени собирает данные более чем с 800 радаров по всей Северной Америке и ведет учет боеприпасов более чем на 200 военных объектах по всему миру.
Взлом обнаружили еще в октябре 2026-го, во время планового обновления систем в министерстве. После этого работа платформы начала давать сбои, рассказывает директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров:
«Хакеры смогли получить доступ к панели управления системой. Теоретически они могли проверять готовность военных самолетов, отслеживать перемещение грузов и логистических цепочек, в том числе поставки топлива и запчастей, а также видеть общую структуру развернутых в облаке боевых сервисов. Это означает потенциальную утечку совершенно секретной информации.
В зоне риска оказались и платформы, связанные с Cloud One, в том числе Microsoft, Amazon, Oracle и Google.
На них размещаются важные приложения для боевого управления, противовоздушной обороны, учета боеприпасов, кадров и финансов. Многие подобные атаки связывают с тем, что хакерские группировки активно используют модели искусственного интеллекта, позволяющие быстро находить уязвимости в сложных облачных сетях.
Кроме того, нейросети помогают автоматизировать эксплуатацию этих уязвимостей. Все больше моделей становятся доступными широкой публике: их можно скачать, изменить и обучить выполнять вредоносные задачи. Поэтому инструменты для проведения хакерских атак становятся все доступнее. Ими могут пользоваться даже люди, у которых нет специальных навыков взлома».
Американские власти, Пентагон и представители самой платформы практически не комментируют взлом, ограничиваясь общими заявлениями о работе над повышением безопасности. При этом до сих пор неизвестно, воспользовались ли злоумышленники полученным доступом к панели управления Cloud One.
Их личности и местонахождение пока не установлены. Для оценки ущерба к расследованию привлекли киберкомандование США. Ситуация выглядит крайне тревожно, отмечает собственный корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур:
«Этот инцидент особенно показателен на фоне целой серии недавних киберпроблем, с которыми столкнулись американские государственные структуры и компании. Достаточно вспомнить ситуацию с американским небом, когда на достаточно продолжительное время было остановлено все авиационное сообщение.
В последние дни в прессе также появлялись сообщения об инцидентах, затронувших структуры Минфина, разведки, Совета национальной безопасности, Минюста, ФБР и кадровые базы Пентагона.
В Вашингтоне все это усиливает вопросы об устойчивости федеральной цифровой инфраструктуры на фоне растущей роли сложных технологий, в том числе инструментов искусственного интеллекта».
В феврале 2023 года руководители Cloud One писали в колонке для FedScoop, что ежегодно фиксировали «ошеломляющие» 10 млн попыток взлома платформы, но все их пресекали. «Стопроцентный показатель успеха», — хвастались тогда в компании, напоминает Reuters. О прежних успешных атаках на Cloud One ничего не известно.
В середине ноября Wall Street Journal сообщала об атаке с использованием программ-вымогателей на организации, связанные с Visa, Mastercard и JPMorgan. Ответственность за нее взяла на себя группировка n0n. В компаниях связали взлом с инцидентами у сторонних поставщиков услуг и заверили, что данные клиентов в результате атаки не пострадали.