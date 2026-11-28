ДТП произошло 27 ноября в 23:40. Водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояния для остановки не хватило. При столкновении был поврежден локомотив, о повреждениях автомобиля не сообщается.