В Ярославской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем
В Ярославской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на регулируемом переезде перегона Сильницы — Петровск. Об этом сообщила Северная железная дорога.
ДТП произошло 27 ноября в 23:40. Водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояния для остановки не хватило. При столкновении был поврежден локомотив, о повреждениях автомобиля не сообщается.
По предварительным данным, никто не пострадал.