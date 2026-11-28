В пригородах Краснодара с 30 ноября начнут ловить бездомных собак
В пригородных поселках Краснодара с 30 ноября по 30 декабря будет выполняться плановый отлов безнадзорных собак, сообщили в городском управлении по обращению с животными.
Отлов бездомных собак запланирован в станице Елизаветинской, жилом массиве Пашковского, хуторе Ленина, станице Старокорсунская, в поселках Дружелюбный, Индустриальный, Белозерный, Знаменский и Новознаменский, говорится в информации, опубликованной 28 ноября в канале управления в Мах.
Жителям рекомендовали внимательно следить за своими домашними животными и не выпускать их на самовольный выгул.