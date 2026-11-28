Поздней ночью 26 ноября из больницы в дежурную часть поступила телефонограмма о том, что накануне из квартиры дома 97 по Ленинскому проспекту к ним госпитализировали 37-летнюю женщину. У нее зафиксировали различные травмы и термический ожог тела. Пострадавшая рассказала, что ее избил сожитель во время семейной ссоры.