КГА Петербурга согласовал облик нового ТРК в Шушарах
В Шушарах построят новый торгово-развлекательный центр. Его облик уже согласовал комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга. Здание построят на Полоцкой улице, участок 3 (у дома 19, строение 1), сообщили в КГА.
Внешний вид и цветовую гамму подобрали так, чтобы здание вписалось в окружающую застройку. Каркас сделают монолитным, стены — из газобетона с вентилируемым фасадом из керамогранита, а цоколь облицуют натуральным гранитом.
Прилегающую территорию благоустроят: озеленят газоны, проложат асфальтовые проезды, дорожки и площадки с твердым покрытием. Проект предусматривает открытую автостоянку, велопарковку, а также погрузочно-разгрузочную и поворотно-разворотную площадки.