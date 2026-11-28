В Шушарах построят новый торгово-развлекательный центр. Его облик уже согласовал комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга. Здание построят на Полоцкой улице, участок 3 (у дома 19, строение 1), сообщили в КГА.