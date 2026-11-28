В Невском районе с поличным задержали курьера телефонных мошенников
В Санкт-Петербурге с поличным задержали курьера телефонных мошенников, которые обманули 76-летнего бизнесмена более чем на 4,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД города и области.
Пенсионер обратился в полицию 25 ноября, заявив, что несколько дней подряд ему звонили неизвестные. Под предлогом «декларирования денежных средств» они убедили его в несколько этапов передать курьеру в общей сложности 4 313 000 рублей. На следующий день мошенники позвонили снова — и выманили еще 100 тыс. рублей.
При передаче денег у дома 24 по проспекту Елизарова оперативники задержали курьера с поличным. Им оказался неработающий 37-летний местный житель. Возбуждены два уголовных дела по ст. 159 УК РФ.