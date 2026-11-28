Пенсионер обратился в полицию 25 ноября, заявив, что несколько дней подряд ему звонили неизвестные. Под предлогом «декларирования денежных средств» они убедили его в несколько этапов передать курьеру в общей сложности 4 313 000 рублей. На следующий день мошенники позвонили снова — и выманили еще 100 тыс. рублей.