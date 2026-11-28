По информации ведомства, для поражения целей применялись самолеты оперативно-тактической авиации, ударные БПЛА, ракетные комплексы и артиллерия. В число объектов, подвергшихся ударам, вошли производственные площадки по сборке беспилотников, места их хранения и запуска, а также элементы энергетической и топливной инфраструктуры. Кроме того, Минобороны сообщило об ударах по позициям украинских подразделений в 156 районах.