Минобороны сообщило об ударах по военным объектам и инфраструктуре Украины
Российские войска в течение суток атаковали энергетические и топливные объекты, задействованные в обеспечении украинской армии, а также военные аэродромы и площадки, связанные с эксплуатацией беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, для поражения целей применялись самолеты оперативно-тактической авиации, ударные БПЛА, ракетные комплексы и артиллерия. В число объектов, подвергшихся ударам, вошли производственные площадки по сборке беспилотников, места их хранения и запуска, а также элементы энергетической и топливной инфраструктуры. Кроме того, Минобороны сообщило об ударах по позициям украинских подразделений в 156 районах.
За последние сутки российские средства противовоздушной обороны, согласно сводке военного ведомства, уничтожили 1 601 беспилотник самолетного типа, пять управляемых авиабомб и один реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS.