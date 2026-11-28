Минобороны сообщило об уничтожении более 1,6 тыс. беспилотников за сутки
Российские средства ПВО за последние 24 часа перехватили и уничтожили 1 601 беспилотник ВСУ самолетного типа, пять управляемых авиабомб и реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Наиболее масштабный налет, по данным ведомства, пришелся на минувшую ночь. С 1 246 беспилотниками силы ПВО боролись над 16 регионами страны. Среди территорий, где фиксировались воздушные атаки, названы Саратовская и Самарская области, Башкирия, Московская и Тульская области, Краснодарский край и Крым. Точное количество уничтоженных аппаратов над каждым регионом Минобороны не раскрыло.
На линии боевого соприкосновения подразделения группировки войск «Центр» продолжили наступательные действия. Согласно сводке военного ведомства, удары наносились по позициям украинских формирований на территории Донецкой народной республики и Днепропетровской области.