Наиболее масштабный налет, по данным ведомства, пришелся на минувшую ночь. С 1 246 беспилотниками силы ПВО боролись над 16 регионами страны. Среди территорий, где фиксировались воздушные атаки, названы Саратовская и Самарская области, Башкирия, Московская и Тульская области, Краснодарский край и Крым. Точное количество уничтоженных аппаратов над каждым регионом Минобороны не раскрыло.