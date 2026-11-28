Господин Кулемзин также предупредил о возможных кратковременных отключениях в отдельных муниципалитетах ДНР из-за нехватки мощности в электросетях. «Данная мера необходима для защиты сетевого оборудования от перегрузок и предотвращения аварийных ситуаций»,— написал он.