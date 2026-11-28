В трех районах Донецка без света остались 23,2 тыс. абонентов
В Донецке электричество не поступает к 23,2 тыс. абонентов. Отключения затронули часть Кировского, Куйбышевского и Ленинского районов, где обесточены 125 трансформаторных подстанций. Электроснабжение восстанавливают, сообщил 28 ноября глава города Алексей Кулемзин в Telegram.
Господин Кулемзин также предупредил о возможных кратковременных отключениях в отдельных муниципалитетах ДНР из-за нехватки мощности в электросетях. «Данная мера необходима для защиты сетевого оборудования от перегрузок и предотвращения аварийных ситуаций»,— написал он.
Ранее министерство энергетики ДНР называло среди основных причин перебоев повреждения объектов при атаках ВСУ. Еще одна причина, по данным ведомства,— дефицит мощности в энергосистеме на фоне сезонного увеличения потребления.