Лыжник Егор Митрошин стал победителем мужского спринта классическим стилем на стартовом этапе Кубка России, который проходит в поселке Вершина Тёи в Хакасии. В решающем забеге он преодолел дистанцию за 3 минуты 59,92 секунды.