Лыжник Митрошин победил в спринте на первом этапе КР
Лыжник Егор Митрошин стал победителем мужского спринта классическим стилем на стартовом этапе Кубка России, который проходит в поселке Вершина Тёи в Хакасии. В решающем забеге он преодолел дистанцию за 3 минуты 59,92 секунды.
Серебряным призером стал Иван Горбунов, уступивший чемпиону 0,33 секунды. Третью позицию занял Владислав Осипов с отставанием в 1,55 секунды. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не сумел пробиться в финальную часть соревнований.
У женщин первенствовала Алена Баранова, показавшая время 4 минуты 33,28 секунды. Второй финишировала Дарья Канева (+0,62 секунды), замкнула тройку призеров Полина Ващенко (+0,82).
Первый этап национального Кубка завершится 29 ноября. Следующий турнир серии запланирован в Тюмени на 4–6 декабря.