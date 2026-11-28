После этого в городе продолжат работу пять троллейбусных маршрутов. На линиях №2, 17 и 22 сохранят прежний выпуск подвижного состава. На маршрутах №1 и 5 оставят по одному троллейбусу. Как пояснил Александр Лисичкин, эти машины будут поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии и при необходимости заменять неисправную технику на других направлениях.