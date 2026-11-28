В Ростове отменят троллейбусный маршрут №6
С августа 2027 года пассажиры в Ростове-на-Дону больше не смогут воспользоваться троллейбусом №6, который связывает Центральный рынок с проспектом Королева. Об этом сообщил директор городского департамента транспорта Александр Лисичкин.
Исключить маршрут из городской сети предложили специалисты «МосТрансПроекта». Их рекомендация вошла в транспортную стратегию Ростова. Пересмотреть схему движения раньше августа не получится: маршрут №6 объединен в один лот с другими направлениями, которые власти намерены оставить. Контракты на их обслуживание заканчиваются 31 июля 2027 года.
После этого в городе продолжат работу пять троллейбусных маршрутов. На линиях №2, 17 и 22 сохранят прежний выпуск подвижного состава. На маршрутах №1 и 5 оставят по одному троллейбусу. Как пояснил Александр Лисичкин, эти машины будут поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии и при необходимости заменять неисправную технику на других направлениях.