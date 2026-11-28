По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области, больной недавно вернулся в Петербург из заграничной поездки. Врачи петербургской больницы 28 ноября ответили на запрос ТАСС о состоянии инфицированного, отметив, что оно стабильное.