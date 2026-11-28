В петербургской больнице оценили состояние третьего пациента с оспой обезьян
В Санкт-Петербурге сообщили о выявлении третьего случая оспы обезьян. Заболевшего поместили в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина.
По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области, больной недавно вернулся в Петербург из заграничной поездки. Врачи петербургской больницы 28 ноября ответили на запрос ТАСС о состоянии инфицированного, отметив, что оно стабильное.
В Роспотребнадзоре рассказали, что за сутки в Петербурге было выявлено три случая оспы обезьян. В настоящее время специалисты ведомства проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.