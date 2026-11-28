В начале ноября на заседании правительства Михаил Мишустин отметил, что планируется распределение свыше 13 млрд рублей для 22 регионов страны. Эти средства будут направлены на агротехнические мероприятия, связанные с выращиванием озимых культур, что станет дополнительной помощью сельхозпроизводителям в отдельных регионах.