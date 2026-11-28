Власти РФ выделили почти 6 млрд руб. на компенсацию коммунальных расходов
Правительство России распределило около 5,8 млрд руб. на социальную поддержку льготных категорий граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства направлены в 35 регионов, которые ранее сообщили о необходимости дополнительного финансирования, пояснила пресс-служба правительства.
Компенсация стоимости ЖКУ в размере до 50% будет предоставлена ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам, а также гражданам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф. Мера реализуется в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан».
В начале ноября на заседании правительства Михаил Мишустин отметил, что планируется распределение свыше 13 млрд рублей для 22 регионов страны. Эти средства будут направлены на агротехнические мероприятия, связанные с выращиванием озимых культур, что станет дополнительной помощью сельхозпроизводителям в отдельных регионах.