На 17 км автотрассы Крымск — Джигинка ДТП вечером 27 ноября произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, около 19:00 на автодороге в Крымском районе водитель автомобиля Toyota сбил велосипедиста, ехавшего в попутном направлении по правому краю проезжей части. Об этом в своем Макс-канале сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.