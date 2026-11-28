Мультимедийное шоу на Дворцовой закроет движение по Миллионной с 4 по 6 декабря
Миллионную улицу в Петербурге перекроют на три дня, с 4 по 6 декабря, из-за проведения мультимедийного шоу на Дворцовой площади. Информация об этом опубликована на портале правовых актов правительства Санкт-Петербурга.
Движение, как сказано в сообщении, закроют по всей Миллионной — от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки. Ограничения будут действовать с 00:00 4 декабря до 23:59 6 декабря 2026 года. Они не коснутся машин, задействованных в мероприятиях, а также спецтранспорта — полиции, скорой и пожарных.
Знаки и ограждения установит и затем демонтирует комитет по культуре — он и отвечает за перекрытие. Работу зоны платной парковки на перекрытом участке приостанавливать не будут.