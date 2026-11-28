Движение, как сказано в сообщении, закроют по всей Миллионной — от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки. Ограничения будут действовать с 00:00 4 декабря до 23:59 6 декабря 2026 года. Они не коснутся машин, задействованных в мероприятиях, а также спецтранспорта — полиции, скорой и пожарных.