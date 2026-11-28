В Краснодаре утром 28 ноября топливо отпускают 103 АЗС
По данным на утро 28 ноября в столице Кубани работают 103 автозаправочные станции. Как сообщает МЦУ города, АИ-92 имеется в наличии на 87 АЗС, АИ-95 отпускают 68 заправок, АИ-100 есть на 15 заправках, дизель — на 100 АЗС. При этом в течение дня ситуация может измениться.
В сети «Роснефть» топливо отпускают АЗС на улицах Селезнева, Лизы Чайкиной, на автодороге Краснодар – Кропоткин возле хутора Ленина, на улицах Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Захарова, Бородинская, Дежнева, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской.
В сети «Лукойл» автозаправочные станции работают на Тургенева, Захарова, Проспекте Чекистов, Сормовской, Старокубанской, Автолюбителей, в станице Старокорсунской, на улицах Уральская, Новороссийская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, и ряде других.
В сети АЗС «Газпром» топливо отпускают на Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российской, Ростовском и Ейском шоссе.
В сети «Газпромнефть» топливо имеется в наличии на АЗС на Селезнева, Новороссийская, Уральская, Лизы Чайкиной, на трассе Краснодар – Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, на трассе Краснодар – Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, на улицах 1-я Дорожная, Калинина, на Западном обходе, Восточно-Кругликовской и некоторых других улицах.
В сети Rusoil толпиво отпускают АЗС на Дальней, Бабушкина, Селезнева, на Ростовском шоссе, Уральской, Дзержинского, Пластунской.
На некоторых заправках по решению собственников введены ограничения — топливо наливают непосредственно в баки. Еще шесть заправок временно не отпускают топливо, а шесть объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.