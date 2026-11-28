По данным на утро 28 ноября в столице Кубани работают 103 автозаправочные станции. Как сообщает МЦУ города, АИ-92 имеется в наличии на 87 АЗС, АИ-95 отпускают 68 заправок, АИ-100 есть на 15 заправках, дизель — на 100 АЗС. При этом в течение дня ситуация может измениться.